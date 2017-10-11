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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Уругвай - Боливия
Уругвай - Боливия: обзор матча 11 октября 2017
Уругвай
11.10.2017, среда, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 18 тур
4 : 2
Завершен
Боливия
39'
М. Касерес
42'
Э. Кавани
60'
Л. Суарес
76'
Л. Суарес
76'
Л. Суарес
24'
Г. Силва (АГ)
79'
Д. Годин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Боливия
79'
ГОЛ в свои ворота! 5:2!
Д. Годин
ГОЛ! 5:1!
Л. Суарес
76'
ГОЛ! 4:1!
Л. Суарес
76'
ГОЛ! 3:1!
Л. Суарес
60'
ГОЛ! 2:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Г. Силва
42'
ГОЛ! 1:1!
М. Касерес
Пас отдал
Г. Силва
39'
24'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Г. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
13
Гастон Силва
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Матиас Весино
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Форлан
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
8
Диего Бехарано
ЦЗ
14
Рауль Кастро
ЦП
10
Хьясмани Кампос
ЦП
16
Кристиан Машадо
ЦП
Главный тренер
Оскар Вильегас
Уругвай
12
Мартин Кампанья
ВР
16
Макси Перейра
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
17
Аревало Риос
ЦП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
5
Карлос Санчес
ЦП
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Боливия
12
Ромель Киньонес
ВР
7
Хуан Карлос Арсэ
ЦП
15
Педро Асоге
ЦП
18
Жилберт Альварес
ЦФ
4-2-2
23
Муслера
13
Силва
3
Годин
22
Касерес
2
Хименес
5
Весино
8
Вальверде
9
Суарес
21
Кавани
1-3
1
Лампе
8
Бехарано
14
Кастро
10
Кампос
16
Машадо
Остались в запасе
Уругвай
Боливия
12
Мартин Кампанья
ВР
16
Макси Перейра
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
17
Аревало Риос
ЦП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
5
Карлос Санчес
ЦП
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Диего Форлан
12
Ромель Киньонес
ВР
7
Хуан Карлос Арсэ
ЦП
15
Педро Асоге
ЦП
18
Жилберт Альварес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Вильегас
Остались в запасе
12
Мартин Кампанья
ВР
16
Макси Перейра
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
17
Аревало Риос
ЦП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
5
Карлос Санчес
ЦП
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Остались в запасе
12
Ромель Киньонес
ВР
7
Хуан Карлос Арсэ
ЦП
15
Педро Асоге
ЦП
18
Жилберт Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Форлан
Главный тренер
Оскар Вильегас
Статистика матча Уругвай - Боливия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
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