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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Парагвай - Венесуэла
Парагвай - Венесуэла: обзор матча 11 октября 2017
Парагвай
11.10.2017, среда, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 18 тур
0 : 1
Завершен
Венесуэла
84'
Я. Эррера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парагвай - Венесуэла
90'
+5
Желтая карточка
В. Фариньес
Красная карточка
Г. Гомес
90'
86'
Желтая карточка
Р. Отеро
84'
ГОЛ! 0:1!
Я. Эррера
Желтая карточка
О. Кардосо
73'
47'
Желтая карточка
Я. Эррера
Желтая карточка
Р. Рохас
39'
Желтая карточка
Х. Алонсо
33'
25'
Желтая карточка
Д. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парагвай
1
Антони Сильва
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
14
Пауло Да Силва
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
21
Оскар Ромеро
ЦП
26
Роберт Пирис
ЦП
8
Родриго Рохас
ЦП
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
3
Вилькер Анхель
ЦЗ
19
Джон Мурильо
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
6
Янхель Эррера
ЦП
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Освальдо Вискаррондо
Парагвай
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Мигель Самудио
ЦЗ
5
Бруно Вальдес
ЦЗ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Венесуэла
1
Хосе Контрерас
ВР
0
Виктор Гарсия
ЦЗ
21
Рольф Фелчер
ЦЗ
19
Аркуэмедес Фигуэра
ЦП
10
Ромуло Отеро
ЦП
3-3-1
1
Сильва
6
Алонсо
14
Да Силва
15
Гомес
21
Ромеро
26
Пирис
8
Рохас
9
Санабрия
1-3-2
1
Фариньес
3
Анхель
19
Мурильо
8
Ринкон
6
Эррера
23
Рондон
17
Мартинес
Остались в запасе
Парагвай
Венесуэла
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Мигель Самудио
ЦЗ
5
Бруно Вальдес
ЦЗ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
0
Виктор Гарсия
ЦЗ
1
Хосе Контрерас
ВР
21
Рольф Фелчер
ЦЗ
19
Аркуэмедес Фигуэра
ЦП
10
Ромуло Отеро
ЦП
Главный тренер
Освальдо Вискаррондо
Остались в запасе
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Мигель Самудио
ЦЗ
5
Бруно Вальдес
ЦЗ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Остались в запасе
0
Виктор Гарсия
ЦЗ
1
Хосе Контрерас
ВР
21
Рольф Фелчер
ЦЗ
19
Аркуэмедес Фигуэра
ЦП
10
Ромуло Отеро
ЦП
Главный тренер
Густаво Альфаро
Главный тренер
Освальдо Вискаррондо
Статистика матча Парагвай - Венесуэла
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
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