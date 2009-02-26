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Расписание матчей
Тоттенхэм - Шахтер
Тоттенхэм - Шахтер: обзор матча 26 февраля 2009
Тоттенхэм
26.02.2009, четверг, 23:00
Кубок УЕФА, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Шахтер
55'
Д. Дос Сантос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Шахтер
Замена
А. Гай
️️️️
Илсиньо
Замена
️️️️
Д. О'Хара
Замена
М. Морено
️️️️
А. Гладкий
ГОЛ! 1:0!
Д. Дос Сантос
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
Виллиан
Желтая карточка
Д. О'Хара
17'
Желтая карточка
М. Левандовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
2
Крис Гантер
ЛЗ
11
Жилберто Мело
ЦЗ
39
Паскаль Шимбонда
ЦЗ
18
Гарет Бэйл
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ПП
9
Джонатан Обика
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
18
Мариуш Левандовски
ПЗ
77
Илсиньо
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
10
Жадсон
ЦП
33
Дарио Срна
ПП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
2
Гантер
11
Жилберто Мело
39
Шимбонда
18
Бэйл
23
О'Хара
8
Паласиос
23
Хаддлстоун
10
Дос Сантос
22
Кэмпбелл
9
Обика
4-4-1-1
30
Пятов
18
Левандовски
19
Чигринский
32
Ищенко
15
Рац
33
Срна
5
Фернандиньо
10
Жадсон
77
Илсиньо
10
Виллиан
20
Гладкий
77
Илсиньо
19
Гай
19
Гай
77
Илсиньо
10
Виллиан
3
Хюбшман
3
Хюбшман
10
Виллиан
20
Гладкий
9
Морено
9
Морено
20
Гладкий
Остались в запасе
Тоттенхэм
Шахтер
Главный тренер
Гарри Реднапп
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Игор Дуляй
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Игор Дуляй
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Тоттенхэм - Шахтер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
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Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
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Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
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Украина. Премьер-лига, 11 тур
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2 : 0
30.10.2026
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0 : 0
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1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Помощники судьи:
Никола Николетти
Роберто Романьоли (оба - Италия)
Делегат:
Казимиж Олешек (Польша)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:55 (прямая)
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