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Расписание матчей
Шахтер - Тоттенхэм
Шахтер - Тоттенхэм: обзор матча 19 февраля 2009
Шахтер
19.02.2009, четверг, 21:45
Кубок УЕФА, 1/16 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
79'
Е. Селезнев
88'
Жадсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Тоттенхэм
ГОЛ! 2:0!
Жадсон
Травма
Э. Гомес
ГОЛ! 1:0!
Е. Селезнев
Пас отдал
Жадсон
Замена
Е. Селезнев
️️️️
А. Гладкий
Замена
Д. Бент
️️️️
Д. Дос Сантос
Замена
Л. Адриано
️️️️
Илсиньо
Желтая карточка
Р. Рац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Жадсон
АП
77
Илсиньо
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
(К)
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
44
Игор Дуляй
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Тоттенхэм
11
Жилберто Мело
ЦЗ
10
Даррен Бент
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
4-2-3-1
30
Пятов
15
Рац
19
Чигринский
32
Ищенко
33
Срна
18
Левандовски
5
Фернандиньо
10
Виллиан
10
Жадсон
77
Илсиньо
20
Гладкий
3-4-2
1
Гомес
20
Доусон
2
Гантер
39
Шимбонда
21
Бентли
23
Хаддлстоун
16
Зокора
16
Дженас
10
Дос Сантос
22
Кэмпбелл
77
Илсиньо
4
Адриано
4
Адриано
77
Илсиньо
20
Гладкий
11
Селезнев
11
Селезнев
20
Гладкий
10
Дос Сантос
10
Бент
10
Бент
10
Дос Сантос
Остались в запасе
Шахтер
Тоттенхэм
12
Рустам Худжамов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
44
Игор Дуляй
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
11
Жилберто Мело
ЦЗ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
44
Игор Дуляй
ЦП
Остались в запасе
11
Жилберто Мело
ЦЗ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Шахтер - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Томас Айнваллер
(Тироль)
Помощники судьи:
Роланд Хайм
Клаус Штрассер (оба - Австрия)
Делегат:
Жан-Мари Филипс (Бельгия)
Стадион:
Шахтер
Где смотреть матч:
"Спорт" 21:40 (прямая)
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