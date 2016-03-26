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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леганес - Эльче
Леганес - Эльче: обзор матча 26 марта 2016
Леганес
26.03.2016, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 31 тур
0 : 0
Завершен
Эльче
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Статистика матча Леганес - Эльче
2
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Красные карточки
0
0
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2
2
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
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3 : 1
13.11.2026
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Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
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Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
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Леганес
1 : 1
24.10.2026
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16.10.2026
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Эльче
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0 : 1
01.11.2026
Валенсия
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Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
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