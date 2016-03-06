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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Альмерия
Тенерифе - Альмерия: обзор матча 06 марта 2016
Тенерифе
06.03.2016, воскресенье, 19:00
Испания. Сегунда, 28 тур
0 : 0
Завершен
Альмерия
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Статистика матча Тенерифе - Альмерия
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Матчи команд
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Тенерифе
- : -
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14.11.2026
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Испания. Сегунда, 13 тур
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0 : 1
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31.10.2026
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2 : 2
24.10.2026
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2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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