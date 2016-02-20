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Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Халл Сити
Арсенал - Халл Сити: обзор матча 20 февраля 2016
Арсенал
20.02.2016, суббота, 15:45
Англия. Кубок, 1/8 финала
0 : 0
Завершен
Халл Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Халл Сити
90'
Желтая карточка
А. Брюс
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
А. Ивоби
73'
Замена
О. Жиру
️️️️
Х. Кэмпбелл
67'
Желтая карточка
К. Чамберс
57'
55'
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
Р. Тэйлор
Желтая карточка
Л. Косиельни
41'
33'
Желтая карточка
Ш. Мэлони
31'
Желтая карточка
Г. Магуайр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
20
Матье Фламини
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Халл Сити
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
4-2-2-1
1
Оспина
3
Гиббс
6
Косиельни
12
Чамберс
4
Мертезакер
20
Фламини
6
Эль-Ненни
17
Ивоби
32
Уолкотт
10
Кэмпбелл
3-2-2
17
Якупович
5
Магуайр
33
Дэйвис
4
Брюс
27
Эль-Мохамади
5
Тэйлор
7
Мейлер
15
Мэлони
17
Ивоби
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
17
Ивоби
10
Кэмпбелл
9
Жиру
9
Жиру
10
Кэмпбелл
5
Тэйлор
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
5
Тэйлор
Остались в запасе
Арсенал
Халл Сити
1
Мэтт Мейси
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
28
Мозес Одубайо
ПЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
28
Мозес Одубайо
ПЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Арсенал - Халл Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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