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Расписание матчей
Англия. Кубок
Оксфорд - Блэкберн
Оксфорд - Блэкберн: обзор матча 30 января 2016
Оксфорд
30.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Блэкберн
36'
Д. Ленихэн (П)
76'
Б. Маршалл
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Оксфорд - Блэкберн
76'
ГОЛ! 0:2!
Б. Маршалл
71'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
Д. Ленихэн
54'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
50'
Желтая карточка
С. Джексон
39'
Желтая карточка
Т. Сперр
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Ленихэн
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Оксфорд - Блэкберн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
- : -
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
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