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Расписание матчей
Англия. Кубок
Болтон - Лидс
Болтон - Лидс: обзор матча 30 января 2016
Болтон
30.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Лидс
81'
Д. Прэтли
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Болтон - Лидс
90'
Замена
Т. Адейеми
️️️️
Л. Кук
89'
Замена
Л. Койл
️️️️
С. Бамба
Желтая карточка
Д. Вела
82'
ГОЛ! 1:0!
Д. Прэтли
81'
Замена
Д. Спиринг
️️️️
М. Дэйвис
70'
Замена
К. Вулери
️️️️
В. Силва
70'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бен Амос
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
17
Лайам Троттер
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
10
Льюис Кук
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
13
Дерик
ЦЗ
11
Каин Вулери
ЛВ
23
Стивен Добби
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Льюи Койл
ПЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
17
Каспер Слот
ЦП
94
Ли Эрвин
ЦФ
3-5-1-1
13
Амос
21
Мокси
6
Холдинг
25
Дерви
24
Фини
16
Дэйвис
17
Троттер
15
Прэтли
16
Вела
11
Силва
14
Мадин
3-2-2-1
16
Сильвестри
55
Беллуски
18
Тэйлор
14
Бамба
15
Даллас
25
Уоттон
10
Кук
23
Бридкатт
7
Антенуччи
11
Силва
11
Вулери
11
Вулери
11
Силва
16
Дэйвис
8
Спиринг
8
Спиринг
16
Дэйвис
14
Бамба
2
Койл
2
Койл
14
Бамба
10
Кук
15
Адейеми
15
Адейеми
10
Кук
Остались в запасе
Болтон
Лидс
13
Поль Рачубка
ВР
13
Дерик
ЦЗ
23
Стивен Добби
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Люк Мерфи
ЦП
17
Каспер Слот
ЦП
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
13
Поль Рачубка
ВР
13
Дерик
ЦЗ
23
Стивен Добби
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Люк Мерфи
ЦП
17
Каспер Слот
ЦП
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Болтон - Лидс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
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