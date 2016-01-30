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Англия. Кубок
Колчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Колчестер Юнайтед - Тоттенхэм: обзор матча 30 января 2016
Колчестер Юнайтед
30.01.2016, суббота, 15:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 4
Завершен
Тоттенхэм
80'
Б. Дэвис (АГ)
27'
Н. Шадли
64'
Э. Дайер
79'
Н. Шадли
82'
Т. Кэрролл
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Колчестер Юнайтед - Тоттенхэм
82'
ГОЛ! 1:4!
Т. Кэрролл
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Б. Дэвис
80'
79'
ГОЛ! 0:3!
Н. Шадли
76'
Замена
Д. Онома
️️️️
К. Эриксен
67'
Замена
Х. Сон
️️️️
Г. Кейн
64'
ГОЛ! 0:2!
Э. Дайер
56'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Э. Ламела
27'
ГОЛ! 0:1!
Н. Шадли
Начало матча
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Статистика матча Колчестер Юнайтед - Тоттенхэм
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0
0
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Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
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