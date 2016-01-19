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Расписание матчей
Англия. Кубок
Астон Вилла - Уиком Уондерерс
Астон Вилла - Уиком Уондерерс: обзор матча 19 января 2016
Астон Вилла
19.01.2016, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Уиком Уондерерс
75'
К. Кларк
90'
И. Гуйе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Астон Вилла - Уиком Уондерерс
ГОЛ! 2:0!
И. Гуйе
90'
87'
Замена
Талиска
️️️️
Жонас
ГОЛ! 1:0!
К. Кларк
75'
Замена
К. Хиль
️️️️
Д. Грилиш
73'
Замена
И. Гуйе
️️️️
К. Санчес
45'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
19
Джордан Лайден
ЦП
2
Жоау Аурелиу
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Уиком Уондерерс
20
Жулио Сезар
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
21
Пицци
АП
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
10
Карлес Хиль
ЦП
17
Бубакар Фофана
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Уиком Уондерерс
1
Силвио Прото
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
94
Талиска
АП
3-1-4-1-2
1
Гьюзан
15
Ричардсон
26
Кларк
4
Ричардс
8
Вествуд
19
Лайден
15
Санчес
7
Синклейр
2
Аурелиу
10
Грилиш
10
Айю
39
Жестеде
4-2-1-1
20
Сезар
34
Алмейда
33
Жардел
17
Лопес
19
Элизеу
16
Карсела-Гонсалес
15
Фейса
21
Пицци
17
Жонас
15
Санчес
5
Гуйе
5
Гуйе
15
Санчес
10
Грилиш
10
Хиль
10
Хиль
10
Грилиш
17
Жонас
94
Талиска
94
Талиска
17
Жонас
Остались в запасе
Астон Вилла
Уиком Уондерерс
31
Марк Банн
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
17
Бубакар Фофана
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Силвио Прото
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
17
Бубакар Фофана
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Астон Вилла - Уиком Уондерерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
- : -
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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