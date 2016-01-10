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Расписание матчей
Англия. Кубок
Тоттенхэм - Лестер
Тоттенхэм - Лестер: обзор матча 10 января 2016
Тоттенхэм
10.01.2016, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 2
Завершен
Лестер
9'
К. Эриксен
90'
Г. Кейн (П)
18'
М. Василевски
49'
С. Оказаки
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Лестер
Желтая карточка
Н. Бенталеб
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Г. Кейн
90'
89'
Желтая карточка
К. Шмейхель
Замена
Д. Алли
️️️️
Н. Шадли
73'
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
Э. Дайер
68'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Т. Кэрролл
67'
64'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Д. Грей
49'
ГОЛ! 1:2!
С. Оказаки
46'
Замена
С. Оказаки
️️️️
Н. Канте
18'
ГОЛ! 1:1!
М. Василевски
Пас отдал
Д. Грей
14'
Желтая карточка
М. Василевски
ГОЛ! 1:0!
К. Эриксен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
(К)
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
89
Насер Шадли
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
14
Том Кэрролл
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
17
Джошуа Онома
ПП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
88
Гекхан Инлер
ОП
10
Энди Кинг
ЦП
12
Натан Дайер
ПП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
3-3-2-2
13
Ворм
15
Дайер
6
Виммер
23
Алдервейрелд
3
Роуз
14
Кэрролл
2
Триппьер
89
Шадли
17
Онома
7
Сон
24
Эриксен
4-2-2-1-1
1
Шмейхель
2
Де Лат
27
Василевски
29
Беналуан
33
Чилвел
91
Канте
88
Инлер
12
Дайер
10
Кинг
10
Грей
11
Ульоа
15
Дайер
6
Бенталеб
6
Бенталеб
15
Дайер
89
Шадли
8
Алли
8
Алли
89
Шадли
14
Кэрролл
9
Кейн
9
Кейн
14
Кэрролл
10
Грей
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
10
Грей
91
Канте
30
Оказаки
30
Оказаки
91
Канте
Остались в запасе
Тоттенхэм
Лестер
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
32
Марк Шварцер
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Тоттенхэм - Лестер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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