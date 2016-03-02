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Расписание матчей
Украина. Кубок
Волынь - Заря
Волынь - Заря: обзор матча 02 марта 2016
Волынь
02.03.2016, среда, 20:00
Украина. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
Заря
18'
А. Богданов
25'
А. Тотовицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Волынь - Заря
25'
ГОЛ! 1:1!
А. Тотовицкий
22'
Желтая карточка
Н. Каменюка
ГОЛ! 1:0!
А. Богданов
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
26
Роман Никитюк
ЦЗ
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
94
Виктор Хомченко
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
28
Филипп Будковский
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
48
Александр Чепелюк
ЦП
38
Сергей Петров
ЦФ
Заря
20
Александр Караваев
ПЗ
22
Желько Любенович
ЦП
3-4-3
42
Недилько
26
Никитюк
24
Горопевшек
14
Полевой
90
Богданов
14
Кравченко
31
Шабанов
30
Гуменюк
89
Козьбан
7
Мемешев
94
Хомченко
3-1-1-2-2
30
Шевченко
45
Гордиенко
44
Чечер
3
Сиваков
4
Чайковский
6
Каменюка
5
Тотовицкий
7
Петряк
13
Липартия
28
Будковский
Остались в запасе
Волынь
Заря
18
Сергей Логинов
ЦЗ
48
Александр Чепелюк
ЦП
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
35
Богдан Шуст
ВР
38
Сергей Петров
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
20
Александр Караваев
ПЗ
22
Желько Любенович
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
18
Сергей Логинов
ЦЗ
48
Александр Чепелюк
ЦП
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
35
Богдан Шуст
ВР
38
Сергей Петров
ЦФ
Остались в запасе
20
Александр Караваев
ПЗ
22
Желько Любенович
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Волынь - Заря
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
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