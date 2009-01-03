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Расписание матчей
Англия. Кубок
Хартлпул Юнайтед - Сток Сити
Хартлпул Юнайтед - Сток Сити: обзор матча 03 января 2009
Хартлпул Юнайтед
03.01.2009, суббота, 16:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хартлпул Юнайтед - Сток Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хартлпул Юнайтед
- : -
14.11.2026
Уилдстон
Англия. Национальная лига, 16 тур
Борэм Вуд
4 : 3
31.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Файлд
3 : 1
27.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 14 тур
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2 : 1
24.10.2026
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2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 12 тур
Хартлпул Юнайтед
0 : 1
03.10.2026
Тамуорт
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
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