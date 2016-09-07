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Материалы

Бразилия - Колумбия

07.09.2016, Среда, 03:45 мск Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур Бразилия - Колумбия
Кубок Америки 2015, группа C
Групповой этап, 2 тур
18 июня, четверг 03:00 Бразилия 0:1 Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные 2014

6 сентября, суббота 05:00 Бразилия 1:0 Колумбия
Чемпионат мира 2014
1/4 финала
4 июля, пятница 23:59 Бразилия 2:1 Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные 2012

15 ноября, четверг 04:30 Бразилия 1:1 Колумбия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 18 12 5 1 41:11 +30 41
2. Уругвай 18 9 4 5 32:20 +12 31
3. Аргентина 18 7 7 4 19:16 +3 28
4. Колумбия 18 7 6 5 21:19 +2 27
5. Перу 18 7 5 6 27:26 +1 26
6. Чили 18 8 2 8 26:27 -1 26
7. Парагвай 18 7 3 8 19:25 -6 24
8. Эквадор 18 6 2 10 26:29 -3 20
9. Боливия 18 4 2 12 16:38 -22 14
10. Венесуэла 18 2 6 10 19:35 -16 12
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    Рейтинг: +25

    WSerGW 8 сентября 2016, 19:38

    Кто забивал?

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    Рейтинг: +70

    макс438 8 сентября 2016, 13:29

    Разница в пропасть по сравнению с Аргентиной
    P.S. Выиграет все-равно Чили!

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