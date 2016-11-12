Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Австрия - Ирландия
Австрия - Ирландия: обзор матча 12 ноября 2016
Австрия
12.11.2016, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 4 тур
0 : 1
Завершен
Ирландия
48'
Д. МакКлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Ирландия
85'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Д. МакКлин
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
К. Виммер
78'
78'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
В. Хулахан
Замена
М. Харник
️️️️
М. Забитцер
73'
72'
Желтая карточка
Р. Брэди
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
71'
Замена
Л. Шауб
️️️️
А. Шепф
57'
Желтая карточка
А. Драгович
53'
48'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакКлин
Пас отдал
В. Хулахан
45'
Желтая карточка
Ш. Даффи
24'
Замена
Д. Мейлер
️️️️
Г. Уилэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
23
Рамазан Озкан
ВР
8
Давид Алаба
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
4
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
6
Гленн Уилэн
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ПП
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
12
Андреас Луксе
ВР
2
Штефан Штангль
ЦЗ
4
Михаэль Мадль
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
17
Луис Шауб
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
11
Мартин Харник
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Колин Дойл
ВР
4
Алекс Пирс
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
3
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
15
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
13
Кевин Дойл
ЦФ
3-3-2-2
23
Озкан
3
Драгович
16
Виммер
17
Кляйн
4
Хинтереггер
14
Баумгартлингер
8
Алаба
26
Шепф
9
Забитцер
7
Арнаутович
21
Янко
3-5-1-1
23
Рэндольф
2
Коулмен
5
Кларк
4
Даффи
13
Хендрик
11
МакКлин
20
Хулахан
8
Артер
11
Брэди
6
Уилэн
14
Уолтерс
26
Шепф
17
Шауб
17
Шауб
26
Шепф
16
Виммер
6
Илсанкер
6
Илсанкер
16
Виммер
9
Забитцер
11
Харник
11
Харник
9
Забитцер
6
Уилэн
18
Мейлер
18
Мейлер
6
Уилэн
11
МакКлин
7
МакГиди
7
МакГиди
11
МакКлин
20
Хулахан
15
МакГолдрик
15
МакГолдрик
20
Хулахан
Остались в запасе
Австрия
Ирландия
22
Валентино Лазаро
ПЗ
1
Хайнц Линднер
ВР
12
Андреас Луксе
ВР
2
Штефан Штангль
ЦЗ
4
Михаэль Мадль
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Колин Дойл
ВР
4
Алекс Пирс
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
3
Каллум О'Доуда
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
13
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
22
Валентино Лазаро
ПЗ
1
Хайнц Линднер
ВР
12
Андреас Луксе
ВР
2
Штефан Штангль
ЦЗ
4
Михаэль Мадль
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Остались в запасе
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Колин Дойл
ВР
4
Алекс Пирс
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
3
Каллум О'Доуда
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
13
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Австрия - Ирландия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Эрнст Хаппель
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Австрия
Ирландия
Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Ирландия – Косово: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Ирландии и Косово на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Австрии и Ирландии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Австрии и Ирландии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Косово – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Ирландия – Косово: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Ирландии и Косово на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Австрии и Ирландии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Ирландия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Сборная Израиля сыграет с черными повязками в память о событиях 7 октября
4 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+