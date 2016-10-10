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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Андорра - Швейцария
Андорра - Швейцария: обзор матча 10 октября 2016
Андорра
10.10.2016, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 3 тур
1 : 2
Завершен
Швейцария
90'
А. Мартинес
19'
Ф. Шер (П)
77'
А. Мехмеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Швейцария
90'
+2
Желтая карточка
М. Ланг
ГОЛ! 1:2!
А. Мартинес
90'
Замена
Г. Риера
️️️️
М. Пужоль
84'
Замена
К. Мартинес
️️️️
М. Виейра
80'
79'
Замена
В. Штокер
️️️️
Д. Шакири
77'
ГОЛ! 0:2!
А. Мехмеди
Пас отдал
Д. Шакири
Замена
А. Мартинес
️️️️
Л. Клементе
73'
66'
Замена
Д. Закария
️️️️
Ж. Фернандес
50'
Желтая карточка
Ф. Шер
Желтая карточка
М. Валес
50'
Желтая карточка
Ж. Рубио
45'
+1
45'
Замена
Н. Эльведи
️️️️
Т. Клозе
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Шер
Желтая карточка
И. Лима
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
18
Виктор Родригес
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
3
Марк Валес
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
10
Людовик Клементе
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Швейцария
21
Роман Бюрки
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
16
Желсон Фернандес
ЦП
7
Брель Эмболо
АП
23
Джердан Шакири
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
17
Виктор Морейра
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
9
Габриэль Риера
ЦФ
Швейцария
12
Марвин Хитц
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
0
Лео Лакруа
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
15
Блерим Джемаили
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
17
Шани Тарашай
ЦФ
3-2-3-1
1
Хосеп Гомес
18
Родригес
5
Льовера
5
Эмили Гарсия
6
Лима
18
Рубио
3
Валес
8
Виейра
7
Пужоль
10
Клементе
4-1-1-2-2
21
Бюрки
6
Ланг
5
Клозе
22
Шер
13
Родригес
10
Джака
16
Фернандес
23
Шакири
7
Эмболо
18
Мехмеди
9
Сеферович
8
Виейра
2
Мартинес
2
Мартинес
8
Виейра
10
Клементе
7
Мартинес
7
Мартинес
10
Клементе
7
Пужоль
9
Риера
9
Риера
7
Пужоль
16
Фернандес
6
Закария
6
Закария
16
Фернандес
5
Клозе
4
Эльведи
4
Эльведи
5
Клозе
23
Шакири
14
Штокер
14
Штокер
23
Шакири
Остались в запасе
Андорра
Швейцария
17
Виктор Морейра
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
13
Ферран Поль
ВР
14
Жорди Алаез
ЦП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
11
Ренато Штеффен
ПВ
12
Марвин Хитц
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
0
Лео Лакруа
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Блерим Джемаили
ЦП
17
Шани Тарашай
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
17
Виктор Морейра
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
13
Ферран Поль
ВР
14
Жорди Алаез
ЦП
Остались в запасе
11
Ренато Штеффен
ПВ
12
Марвин Хитц
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
0
Лео Лакруа
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Блерим Джемаили
ЦП
17
Шани Тарашай
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Андорра - Швейцария
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Джон Битон
(Стратклайд)
Стадион:
Эстади Насьонал
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