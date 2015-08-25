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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Дижон - Метц
Дижон - Метц: обзор матча 25 августа 2015
Дижон
25.08.2015, вторник, 21:00
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Метц
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дижон - Метц
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
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06.11.2026
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1 : 3
30.10.2026
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24.10.2026
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16.10.2026
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12.10.2026
Метц
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Метц
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Сошо
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12.10.2026
Метц
Информация о матче
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