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Расписание матчей
Испания. Кубок
Уэска - Вильярреал
Уэска - Вильярреал: обзор матча 03 декабря 2015
Уэска
03.12.2015, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
3 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Вильярреал
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Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уэска - Вильярреал
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0
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Желтые карточки
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Матчи команд
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Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
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24.05.2026
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Хетафе
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Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
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1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
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