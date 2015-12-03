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Расписание матчей
Испания. Кубок
Кадис - Реал
Кадис - Реал: обзор матча 03 декабря 2015
Кадис
03.12.2015, четверг, 00:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Реал
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Личные встречи
Статистика матча Кадис - Реал
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