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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Тондела
Спортинг - Тондела: обзор матча 15 января 2016
Спортинг
15.01.2016, пятница, 23:30
Португалия. Примейра, 18 тур
2 : 2
Завершен
Тондела
54'
И. Слимани
61'
Ж. Мартинш
Матч
Статистика
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Таблица
Протокол Спортинг - Тондела
Замена
К. Манэ
️️️️
Ж. Мариу
90'
Желтая карточка
И. Слимани
90'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Мартинш
61'
ГОЛ! 1:0!
И. Слимани
54'
Красная карточка
Р. Патрисиу
29'
Начало матча
Статистика матча Спортинг - Тондела
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
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0 : 1
03.11.2026
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Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
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Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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2 : 3
21.10.2026
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Португалия. Примейра, 34 тур
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Тондела
2 : 0
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Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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