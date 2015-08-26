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Динамо Брл - Енисей
Динамо Брл - Енисей: обзор матча 26 августа 2015
Динамо Брл
26.08.2015, среда, 15:30
Россия. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Енисей
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Динамо Брл - Енисей
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0
0
Желтые карточки
0
0
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