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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Ноттингем Форест
Дерби Каунти - Ноттингем Форест: обзор матча 19 марта 2016
Дерби Каунти
19.03.2016, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
79'
М. Ольссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Ноттингем Форест
Замена
С. Кристи
️️️️
Д. Хансон
90'
84'
Замена
Д. Блэксток
️️️️
Р. Мендес
84'
Желтая карточка
М. Миллс
Желтая карточка
Р. Кио
83'
Замена
Д. Бакстон
️️️️
Д. Шекелл
82'
ГОЛ! 1:0!
М. Ольссон
Пас отдал
Т. Инс
79'
64'
Замена
Д. Уорд
️️️️
К. Коэн
Замена
Д. Расселл
️️️️
Б. Джонсон
64'
56'
Желтая карточка
Р. Мендес
Желтая карточка
Д. Хансон
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Даррен Уоссол
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
8
Дэвид Воган
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Крис Коэн
ЦП
20
Райан Мендес
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
14
Крис Бурк
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
2-5-2-1
33
Карсон
36
Кио
5
Шекелл
29
Хендрик
7
Брайсон
29
Ольссон
6
Хансон
34
Торне
10
Инс
4
Джонсон
18
Мартин
4-4-2
24
Де Врис
2
Личай
5
Миллс
28
Мансьенн
5
Йокич
8
Воган
20
Гарднер
8
Коэн
23
Осборн
9
Македа
20
Мендес
5
Шекелл
23
Бакстон
23
Бакстон
5
Шекелл
6
Хансон
29
Кристи
29
Кристи
6
Хансон
4
Джонсон
77
Расселл
77
Расселл
4
Джонсон
20
Мендес
20
Блэксток
20
Блэксток
20
Мендес
8
Коэн
16
Уорд
16
Уорд
8
Коэн
Остались в запасе
Дерби Каунти
Ноттингем Форест
13
Ли Грант
ВР
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Даррен Уоссол
25
Димитар Евтимов
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
14
Крис Бурк
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
14
Крис Бурк
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Даррен Уоссол
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Статистика матча Дерби Каунти - Ноттингем Форест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Прайд Парк
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