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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Ноттингем Форест
Халл Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 15 марта 2016
Халл Сити
15.03.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
73'
С. Алуко
28'
Г. Гарднер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Ноттингем Форест
85'
Замена
Д. Блэксток
️️️️
Р. Мендес
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Э. Робертсон
80'
Желтая карточка
А. Эль-Мохамади
76'
75'
Желтая карточка
Р. Мендес
ГОЛ! 1:1!
С. Алуко
73'
72'
Замена
Р. Теше
️️️️
К. Коэн
58'
Замена
О. Бурк
️️️️
Ф. Македа
Замена
С. Алуко
️️️️
М. Одубайо
58'
44'
Желтая карточка
Б. Осборн
Желтая карточка
Э. Робертсон
41'
28'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гарднер
Пас отдал
Р. Мендес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
8
Дэвид Воган
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Крис Коэн
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
3-2-4-1
1
МакГрегор
28
Одубайо
33
Дэйвис
20
Доусон
3
Робертсон
27
Эль-Мохамади
17
Диаме
6
Клукас
23
Хаддлстоун
23
Снодграсс
11
Эрнандес
4-4-2
24
Де Врис
5
Миллс
2
Личай
28
Мансьенн
5
Йокич
8
Воган
20
Гарднер
8
Коэн
23
Осборн
20
Мендес
9
Македа
28
Одубайо
14
Алуко
14
Алуко
28
Одубайо
3
Робертсон
29
Акпом
29
Акпом
3
Робертсон
20
Мендес
20
Блэксток
20
Блэксток
20
Мендес
8
Коэн
8
Теше
8
Теше
8
Коэн
9
Македа
7
Бурк
7
Бурк
9
Македа
Остались в запасе
Халл Сити
Ноттингем Форест
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
7
Джордж Грант
ЦП
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
7
Джордж Грант
ЦП
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Статистика матча Халл Сити - Ноттингем Форест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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