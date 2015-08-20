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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Тун
Спарта - Тун: обзор матча 20 августа 2015
Спарта
20.08.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
3 : 1
Ответный матч – 3 : 3
Завершен
Тун
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Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
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Чехия. Шанс Лига, 14 тур
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1 : 1
08.11.2026
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Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
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Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
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- : -
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3 : 1
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0 : 1
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