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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Брондбю
ПАОК - Брондбю: обзор матча 20 августа 2015
ПАОК
20.08.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
5 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Брондбю
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Статистика матча ПАОК - Брондбю
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Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
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