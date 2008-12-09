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Расписание матчей
Англия. Кубок
Честерфилд - Дройлсден
Честерфилд - Дройлсден: обзор матча 09 декабря 2008
Честерфилд
09.12.2008, вторник, 22:45
Англия. Кубок
2 : 2
Завершен
Дройлсден
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Честерфилд - Дройлсден
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0
0
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0
0
Матчи команд
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 15 тур
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Дройлсден
Англия. Кубок
Дройлсден
2 : 1
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Честерфилд
Англия. Кубок
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2 : 2
09.12.2008
Дройлсден
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2022.01.08 22:23
1
Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
2022.01.09 16:42
«Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»
2022.01.09 10:25
«Честерфилд» после разгрома на «Стэмфорд Бридж» поблагодарил «Челси» за теплый прием
2022.01.09 10:14
Кубок Англии. «Челси» забил 5 голов «Честерфилду» из 5-го дивизиона, брат Магуайра вышел на замену
2022.01.08 22:23
1
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