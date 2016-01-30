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Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Гранада
Вильярреал - Гранада: обзор матча 30 января 2016
Вильярреал
30.01.2016, суббота, 22:30
Испания. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
55'
Бруно (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Гранада
Желтая карточка
М. Науэль
90'
+1
Желтая карточка
С. Кастильехо
89'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Джонатан
87'
Желтая карточка
М. Гаспар
85'
83'
Замена
М. Лопеш
️️️️
Р. Рочина
Замена
М. Науэль
️️️️
Д. Суарес
79'
77'
Замена
Р. Крхин
️️️️
Р. Перес
Замена
Л. Баптистао
️️️️
С. Бакамбу
73'
70'
Замена
Д. Баррал
️️️️
Р. Ибаньес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Бруно
55'
54'
Желтая карточка
Ж. Бабен
16'
Желтая карточка
Д. Ломбан
11'
Желтая карточка
Ф. Рико
Желтая карточка
Х. Коста
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
6
Джонатан
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Гранада
25
Иван Келава
ВР
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
10
Хави Маркес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
4-3-1-2
23
Ареоля
24
Коста
37
Мусаккио
4
Руис
2
Гаспар
21
Бруно
14
Тригерос
6
Джонатан
4
Суарес
94
Бакамбу
9
Сольдадо
4-3-1-2
1
Андрес
20
Фулкье
18
Ломбан
3
Бабен
3
Бираги
4
Рико
20
Ибаньес
21
Перес
16
Рочина
19
Эль-Араби
90
Саксесс
4
Суарес
77
Науэль
77
Науэль
4
Суарес
6
Джонатан
70
Кастильехо
70
Кастильехо
6
Джонатан
94
Бакамбу
12
Баптистао
12
Баптистао
94
Бакамбу
16
Рочина
13
Лопеш
13
Лопеш
16
Рочина
21
Перес
21
Крхин
21
Крхин
21
Перес
20
Ибаньес
18
Баррал
18
Баррал
20
Ибаньес
Остались в запасе
Вильярреал
Гранада
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
25
Иван Келава
ВР
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
Остались в запасе
25
Иван Келава
ВР
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Статистика матча Вильярреал - Гранада
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
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