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Расписание матчей
Англия. Кубок
Колчестер Юнайтед - Лейтон Ориент
Колчестер Юнайтед - Лейтон Ориент: обзор матча 08 ноября 2008
Колчестер Юнайтед
08.11.2008, суббота, 00:00
Англия. Кубок
0 : 1
Завершен
Лейтон Ориент
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Лейтон Ориент
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 11 тур
Колчестер Юнайтед
0 : 0
17.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ньюпорт Каунти
1 : 0
10.10.2026
Колчестер Юнайтед
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
- : -
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Брэдфорд Сити
0 : 0
10.10.2026
Лейтон Ориент
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Колчестер Юнайтед
Лейтон Ориент
Фанат английского клуба выиграл 15 тысяч за несколько секунд
17 января
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» победил клуб 3-го дивизиона с помощью гола Хусанова (2:1)
2025.02.08 17:27
Узбек Хусанов забил дебютный гол во втором матче за «Манчестер Сити»
2025.02.08 16:39
6
«Лейтон Ориент» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025
2025.02.08 14:05
«Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в 1/8 финала Кубка лиги. Матч с «Лейтон Ориент» официально отменен
2020.09.25 14:55
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Фанат английского клуба выиграл 15 тысяч за несколько секунд
17 января
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» победил клуб 3-го дивизиона с помощью гола Хусанова (2:1)
2025.02.08 17:27
Узбек Хусанов забил дебютный гол во втором матче за «Манчестер Сити»
2025.02.08 16:39
6
«Лейтон Ориент» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025
2025.02.08 14:05
«Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в 1/8 финала Кубка лиги. Матч с «Лейтон Ориент» официально отменен
2020.09.25 14:55
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