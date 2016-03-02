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Шальке-04 - Гамбург
Шальке-04 - Гамбург: обзор матча 02 марта 2016
Шальке-04
02.03.2016, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 24 тур
3 : 2
Завершен
Гамбург
38'
М. Майер
67'
К. Хунтелаар
77'
А. Шепф
4'
Н. Мюллер
90+1'
Г. Качар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Гамбург
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
Г. Качар
Пас отдал
Н. Мюллер
Замена
С. Сэм
️️️️
Ю. Бельханда
90'
Замена
С. Ритер
️️️️
А. Шепф
89'
Замена
С. Колашинац
️️️️
М. Майер
85'
84'
Замена
Д. Дикмайер
️️️️
Л. Холтби
ГОЛ! 3:1!
А. Шепф
Пас отдал
М. Майер
77'
ГОЛ! 2:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
А. Шепф
67'
63'
Замена
А. Руднев
️️️️
П. Ласогга
Желтая карточка
Ж. Кайсара
60'
45'
Замена
Клебер
️️️️
Й. Дрмич
45'
Вторая желтая
Й. Джуру
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
43'
40'
Желтая карточка
Й. Джуру
ГОЛ! 1:1!
М. Майер
Пас отдал
Р. Нойштедтер
38'
4'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мюллер
Пас отдал
Г. Сакаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Макс Майер
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
33
Сидней Сэм
ПП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Клебер
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
21
Набиль Бауи
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Ферманн
32
Матип
3
Аого
80
Кайсара
33
Нойштедтер
18
Шепф
30
Гайс
23
Хейбьерг
20
Бельханда
7
Майер
21
Хунтелаар
3-2-3-2
15
Адлер
22
Озтрзолек
5
Джуру
4
Спахич
21
Юнг
2
Сакаи
90
Холтби
9
Мюллер
20
Качар
10
Ласогга
18
Дрмич
7
Майер
23
Колашинац
23
Колашинац
7
Майер
18
Шепф
27
Ритер
27
Ритер
18
Шепф
20
Бельханда
33
Сэм
33
Сэм
20
Бельханда
18
Дрмич
3
Клебер
3
Клебер
18
Дрмич
90
Холтби
2
Дикмайер
2
Дикмайер
90
Холтби
10
Ласогга
9
Руднев
9
Руднев
10
Ласогга
Остались в запасе
Шальке-04
Гамбург
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
33
Ярослав Дробны
ВР
16
Иво Иличевич
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
21
Набиль Бауи
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
16
Иво Иличевич
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
21
Набиль Бауи
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Шальке-04 - Гамбург
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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