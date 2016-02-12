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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Шальке-04
Майнц - Шальке-04: обзор матча 12 февраля 2016
Майнц
12.02.2016, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Шальке-04
Замена
Н. Бунгерт
️️️️
Д. Кордоба
90'
+4
Замена
Ф. Фрай
️️️️
Ю. Малли
87'
84'
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Л. Сане
Замена
П. де Бласис
️️️️
Х. Самперио
84'
80'
Замена
А. Шепф
️️️️
Й. Гайс
66'
Замена
С. Ритер
️️️️
Ж. Кайсара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
46
Данни Латца
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Майнц
23
Джанлука Курчи
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Шальке-04
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Кариус
24
Бюссманн
27
Балогун
16
Белл
2
Донати
14
Баумгартлингер
46
Латца
17
Клеменс
29
Самперио
10
Малли
9
Кордоба
3-1-3-2-1
1
Ферманн
32
Матип
80
Кайсара
23
Колашинац
33
Нойштедтер
30
Гайс
27
Горецка
20
Бельханда
10
Сане
7
Майер
21
Хунтелаар
9
Кордоба
26
Бунгерт
26
Бунгерт
9
Кордоба
10
Малли
20
Фрай
20
Фрай
10
Малли
29
Самперио
8
де Бласис
8
де Бласис
29
Самперио
30
Гайс
18
Шепф
18
Шепф
30
Гайс
80
Кайсара
27
Ритер
27
Ритер
80
Кайсара
10
Сане
9
Ди Санто
9
Ди Санто
10
Сане
Остались в запасе
Майнц
Шальке-04
23
Джанлука Курчи
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Остались в запасе
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Майнц - Шальке-04
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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