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Расписание матчей
Германия. Кубок
Хольштайн - Ганза
Хольштайн - Ганза: обзор матча 09 августа 2008
Хольштайн
09.08.2008, суббота, 17:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Ганза
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хольштайн - Ганза
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