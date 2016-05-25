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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Лада-Тольятти - Волга
Лада-Тольятти - Волга: обзор матча 25 мая 2016
Лада-Тольятти
25.05.2016, среда, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
2 : 2
Завершен
Волга
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Статистика матча Лада-Тольятти - Волга
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Матчи команд
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
19.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Лада-Тольятти
1 : 2
12.10.2024
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
Пари НН-2
3 : 1
05.10.2024
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
Лада-Тольятти
1 : 0
28.09.2024
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Носта
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21.09.2024
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Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
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