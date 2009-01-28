Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Боруссия Д - Вердер
Боруссия Д - Вердер: обзор матча 28 января 2009
Боруссия Д
28.01.2009, среда, 21:00
Германия. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Вердер
11'
А. Фрай
64'
У. Алмейда
80'
М. Озил
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия Д - Вердер
+1
Замена
П. Нимайер
️️️️
К. Писарро
Замена
️️️️
Тинга
Желтая карточка
А. Фрай
ГОЛ! 1:2!
М. Озил
Пас отдал
К. Писарро
Замена
Н. Вальдес
️️️️
М. Зидан
Замена
Н. Шахин
️️️️
Т. Хайнал
ГОЛ! 1:1!
У. Алмейда
Пас отдал
К. Фритц
Желтая карточка
Тинга
Желтая карточка
П. Пасанен
Желтая карточка
К. Боатенг
ГОЛ! 1:0!
А. Фрай
Пас отдал
М. Зидан
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЛЗ
7
Тинга
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
3
Ли Юн Пе
ПЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛП
6
Флориан Кринге
(К)
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
13
Александр Фрай
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вердер
1
Тим Визе
ВР
6
Душко Тошич
ЛЗ
8
Петри Пасанен
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
6
Александрос Циолис
ЛП
0
Торстен Фрингс
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Диего
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Угу Алмейда
(К)
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
0
Роберт Ковач
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
39
Кристофер Кулльманн
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Вердер
40
Нико Пеллац
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
27
Никлас Андерсен
ЦЗ
11
Юрица Враньеш
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
4-3-1-2
1
Вайденфеллер
3
Суботич
7
Тинга
28
Сантана
3
Ли Юн Пе
29
Шмельцер
15
Хайнал
6
Кринге
27
Боатенг
10
Зидан
13
Фрай
4-2-2-2
1
Визе
8
Фритц
8
Пасанен
4
Мертезакер
6
Тошич
0
Фрингс
6
Циолис
10
Озил
10
Диего
9
Алмейда
14
Писарро
15
Хайнал
8
Шахин
8
Шахин
15
Хайнал
10
Зидан
16
Вальдес
16
Вальдес
10
Зидан
14
Писарро
18
Нимайер
18
Нимайер
14
Писарро
Остались в запасе
Боруссия Д
Вердер
39
Кристофер Кулльманн
ЦФ
22
Марк Циглер
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
0
Роберт Ковач
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
27
Никлас Андерсен
ЦЗ
40
Нико Пеллац
ВР
11
Юрица Враньеш
ЦП
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
39
Кристофер Кулльманн
ЦФ
22
Марк Циглер
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
0
Роберт Ковач
ЦЗ
Остались в запасе
27
Никлас Андерсен
ЦЗ
40
Нико Пеллац
ВР
11
Юрица Враньеш
ЦП
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Боруссия Д - Вердер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Новости команд
Все
Боруссия Д
Вердер
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+