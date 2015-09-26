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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Шальке-04
Гамбург - Шальке-04: обзор матча 26 сентября 2015
Гамбург
26.09.2015, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Шальке-04
60'
Л. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Шальке-04
90'
Желтая карточка
Р. Ферманн
90'
Замена
Б. Хеведес
️️️️
Л. Сане
Желтая карточка
Й. Джуру
83'
Замена
С. Шипплок
️️️️
А. Экдаль
76'
73'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
М. Майер
Замена
Н. Мюллер
️️️️
Л. Холтби
70'
64'
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
Замена
И. Иличевич
️️️️
М. Грегоритч
62'
60'
ГОЛ! 0:1!
Л. Сане
Пас отдал
Л. Горецка
19'
Желтая карточка
Й. Гайс
6'
Замена
Л. Сане
️️️️
М. Хегер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
6
Марко Хегер
ОП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Гамбург
30
Андреас Хирцель
ВР
3
Клебер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Шальке-04
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-1-3-2
33
Дробны
2
Дикмайер
5
Джуру
4
Спахич
22
Озтрзолек
21
Диас
90
Холтби
14
Хант
8
Экдаль
10
Ласогга
11
Грегоритч
3-2-2-1-2
1
Ферманн
80
Кайсара
3
Аого
32
Матип
33
Нойштедтер
6
Хегер
30
Гайс
27
Горецка
7
Майер
9
Ди Санто
13
Чупо-Мотинг
90
Холтби
9
Мюллер
9
Мюллер
90
Холтби
11
Грегоритч
16
Иличевич
16
Иличевич
11
Грегоритч
8
Экдаль
22
Шипплок
22
Шипплок
8
Экдаль
Сане
5
Хеведес
5
Хеведес
Сане
7
Майер
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
7
Майер
6
Хегер
10
Сане
10
Сане
6
Хегер
Остались в запасе
Гамбург
Шальке-04
30
Андреас Хирцель
ВР
3
Клебер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
30
Андреас Хирцель
ВР
3
Клебер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
Остались в запасе
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Гамбург - Шальке-04
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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