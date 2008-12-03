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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уотфорд - Тоттенхэм
Уотфорд - Тоттенхэм: обзор матча 03 декабря 2008
Уотфорд
03.12.2008, среда, 22:45
Кубок Английской лиги, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
12'
Т. Пришкин
45+2'
Р. Павлюченко (П)
75'
Д. Бент
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уотфорд - Тоттенхэм
Замена
У. Хоскинс
️️️️
Д. МакАнуфф
Замена
️️️️
Р. Дженкинс
ГОЛ! 1:2!
Д. Бент
Желтая карточка
Б. Ассу-Экотто
Замена
Д. Бент
️️️️
Ф. Кэмпбелл
Замена
Л. Дойли
️️️️
Д. ДеМерит
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Павлюченко
Желтая карточка
Т. Пришкин
ГОЛ! 1:0!
Т. Пришкин
12'
Желтая карточка
Д. МакАнуфф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
13
Скотт Лоач
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЛЗ
26
Лей Бромби
ЦЗ
6
Джей ДеМерит
(К)
ЦЗ
26
Джон Харли
ПЗ
11
Джоби МакАнуфф
ЛП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
25
Гарет Уллиямс
ПП
35
Росс Дженкинс
ЦФ
9
Томаш Пришкин
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
(К)
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Уотфорд
1
Ричард Ли
ВР
34
Ллойд Дойли
ЦЗ
4
Альхассан Бангура
ЦП
18
Тео Робинсон
ЦФ
33
Лиам Хендерсон
ЦФ
16
Уилл Хоскинс
ЦФ
Тоттенхэм
1
Сесар Санчес
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
21
Дэвид Бентли
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
10
Даррен Бент
ЦФ
4-4-2
13
Лоач
5
Мариаппа
26
Бромби
6
ДеМерит
26
Харли
11
МакАнуфф
23
Бридкатт
24
Смит
25
Уллиямс
9
Пришкин
35
Дженкинс
4-4-2
1
Гомес
14
Чорлука
20
Доусон
39
Вудгейт
32
Ассу-Экотто
12
Леннон
16
Дженас
16
Зокора
23
О'Хара
22
Кэмпбелл
10
Павлюченко
6
ДеМерит
34
Дойли
34
Дойли
6
ДеМерит
11
МакАнуфф
16
Хоскинс
16
Хоскинс
11
МакАнуфф
22
Кэмпбелл
10
Бент
10
Бент
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Уотфорд
Тоттенхэм
4
Альхассан Бангура
ЦП
18
Тео Робинсон
ЦФ
1
Ричард Ли
ВР
33
Лиам Хендерсон
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Сесар Санчес
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
21
Дэвид Бентли
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
4
Альхассан Бангура
ЦП
18
Тео Робинсон
ЦФ
1
Ричард Ли
ВР
33
Лиам Хендерсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
21
Дэвид Бентли
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Уотфорд - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Викарэйдж Роад
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