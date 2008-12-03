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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Блэкберн
Манчестер Юнайтед - Блэкберн: обзор матча 03 декабря 2008
Манчестер Юнайтед
03.12.2008, среда, 23:00
Кубок Английской лиги, 1/4 финала
5 : 3
Завершен
Блэкберн
Матч
Статистика
Личные встречи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
0
Родриго Поссебон
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
0
Тугай
ЦП
26
Кейт Триси
ПП
7
Брэтт Эмертон
ПП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
22
Пол Скоулз
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
31
Алан Джадж
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
0
Карлос Вильянуэва
ЛФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
4-4-1-1
12
Фостер
0
Невилл
16
О'Ши
35
Эванс
2
Рафаэл
0
Поссебон
11
Гиггз
28
Андерсон
24
Гибсон
17
Нани
32
Тевес
4-3-2
17
Робинсон
13
Ольссон
17
Нельсен
4
Мокоена
3
Уорнок
7
Эмертон
0
Тугай
26
Триси
27
Дербишир
24
Санта Крус
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
22
Пол Скоулз
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
12
Джейсон Браун
ВР
31
Алан Джадж
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
0
Карлос Вильянуэва
ЛФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
22
Пол Скоулз
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
31
Алан Джадж
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
0
Карлос Вильянуэва
ЛФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Блэкберн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Олд Траффорд
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