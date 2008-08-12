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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Суиндон Таун - Куинз Парк Рейнджерс
Суиндон Таун - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 12 августа 2008
Суиндон Таун
12.08.2008, вторник, 00:00
Кубок Английской лиги
2 : 3
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Суиндон Таун - Куинз Парк Рейнджерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
- : -
14.11.2026
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Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
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Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
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Англия. Вторая лига, 11 тур
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1 : 1
17.10.2026
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0 : 1
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Крю Александра
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
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21.11.2026
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2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
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1 : 1
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
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