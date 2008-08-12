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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ноттс Каунти - Донкастер Роверс
Ноттс Каунти - Донкастер Роверс: обзор матча 12 августа 2008
Ноттс Каунти
12.08.2008, вторник, 00:00
Кубок Английской лиги
1 : 0
Завершен
Донкастер Роверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ноттс Каунти - Донкастер Роверс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
- : -
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
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31.10.2026
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Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
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20.10.2026
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2 : 0
17.10.2026
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Ноттс Каунти
1 : 2
10.10.2026
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Донкастер Роверс
- : -
14.11.2026
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Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
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3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Донкастер Роверс
0 : 2
20.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Мидоу Лэйн Стэдиум
Новости команд
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Ноттс Каунти
Донкастер Роверс
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