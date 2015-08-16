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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
АИК - Кальмар
АИК - Кальмар: обзор матча 16 августа 2015
АИК
16.08.2015, воскресенье, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
2 : 1
Завершен
Кальмар
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Статистика матча АИК - Кальмар
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Матчи команд
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
- : -
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
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1 : 2
24.10.2026
АИК
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АИК
2 : 2
17.10.2026
Гетеборг
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
- : -
23.11.2026
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Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Дегерфорс
1 : 2
19.10.2026
Кальмар
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Кальмар
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2024.02.16 00:27
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2023.11.08 18:13
Ларссон покинул АИК через день после ухода из «Спартака»
2022.06.29 14:37
9
«АИК» – «Пайде»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.60
2025.07.30 10:19
«Локомотив» интересуется полузащитником сборной Мавритании
2024.02.16 00:27
«Рубин» заинтересован в кенийском защитнике
2023.12.24 13:17
Идеальная поддержка команды в дерби: просто посмотрите на это безумие
2023.11.08 18:13
Ларссон покинул АИК через день после ухода из «Спартака»
2022.06.29 14:37
9
Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
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1
Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди
2018.10.21 23:30
9
Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»
2018.02.05 18:47
Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Кальмаром»
2018.02.05 17:56
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