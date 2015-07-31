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Зенит (мол) - Ахмат (мол)

31.07.2015, Пятница, 15:00 мск Санкт-Петербург, стадион МСА Петровский Россия. Молодежное первенство, 3 тур Зенит (мол) - Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
22 тур
7 апреля, вторник 17:00 Ахмат (мол) 1:1 Зенит (мол)
13 тур
7 ноября, пятница 17:00 Зенит (мол) 3:2 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
18 тур
30 ноября, суббота 14:00 Ахмат (мол) 3:1 Зенит (мол)
8 тур
13 сентября, пятница 17:00 Зенит (мол) 2:4 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
22 тур
30 марта, суббота 14:00 Ахмат (мол) 3:1 Зенит (мол)
8 тур
13 сентября, четверг 17:00 Зенит (мол) 0:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
16 тур
25 июня, суббота 18:00 Зенит (мол) 2:0 Ахмат (мол)
1 тур
12 марта, суббота 15:00 Ахмат (мол) 0:0 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
21 тур
19 сентября, воскресенье 14:00 Ахмат (мол) 0:4 Зенит (мол)
7 тур
24 апреля, суббота 16:00 Зенит (мол) 0:0 Ахмат (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
28 тур
7 ноября, суббота 16:00 Зенит (мол) 3:0 Ахмат (мол)
14 тур
18 июля, суббота 18:00 Ахмат (мол) 1:2 Зенит (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив (мол) 30 19 4 7 70:33 +37 61
2. ЦСКА (мол) 29 17 7 5 64:36 +28 58
3. Динамо М (мол) 30 17 5 8 54:27 +27 56
4. Рубин (мол) 29 18 1 10 51:46 +5 55
5. Спартак М (мол) 30 16 3 11 52:35 +17 51
6. Ростов (мол) 29 15 5 9 44:37 +7 50
7. Академия Кубань 30 13 8 9 49:36 +13 47
8. Анжи (мол) 29 12 9 8 47:31 +16 45
9. Краснодар (мол) 29 12 7 10 46:46 0 43
10. Зенит (мол) 30 12 6 12 39:36 +3 42
11. Ахмат (мол) 29 10 6 13 34:44 -10 36
12. Мордовия (мол) 30 9 5 16 32:47 -15 32
13. Амкар (мол) 29 7 6 16 34:56 -22 27
14. Урал (мол) 30 6 6 18 31:58 -27 24
15. Кр. Советов (мол) 29 4 7 18 24:76 -52 19
16. Уфа (мол) 30 4 5 21 22:49 -27 17
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