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Судьи
Главный судья:
Константин Труханов (Харьков)

Ворскла - Днепр

02.08.2015, Воскресенье, 19:30 мск Полтава, стадион Ворскла Украина. Премьер-Лига, 3 тур Ворскла - Днепр
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
18 тур
4 апреля, суббота 17:00 Ворскла 1:3 Днепр
5 тур
31 августа, воскресенье 20:30 Днепр 1:1 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
11 мая, воскресенье 20:30 Ворскла 1:4 Днепр
14 тур
27 октября, воскресенье 21:30 Днепр 2:2 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
6 апреля, суббота 18:30 Днепр 1:2 Ворскла
8 тур
2 сентября, воскресенье 17:00 Ворскла 2:2 Днепр
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
22 тур
10 марта, суббота 19:30 Днепр 1:1 Ворскла
7 тур
21 августа, воскресенье 18:00 Ворскла 0:0 Днепр
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
24 тур
9 апреля, суббота 18:00 Днепр 2:0 Ворскла
9 тур
12 сентября, воскресенье 20:00 Ворскла 0:2 Днепр
Чемпионат Украины (2009/2010)
30 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Ворскла 1:1 Днепр
15 тур
28 ноября, суббота 17:00 Днепр 2:2 Ворскла
Чемпионат Украины (2008/2009)
23 тур
11 апреля, суббота 19:00 Днепр 2:1 Ворскла
8 тур
21 сентября, воскресенье 19:30 Ворскла 1:0 Днепр
Чемпионат Украины (2007/2008)
23 тур
31 марта, понедельник 19:00 Днепр 1:0 Ворскла
8 тур
2 сентября, воскресенье 18:00 Ворскла 2:1 Днепр
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 26 23 1 2 57:11 +46 70
2. Шахтер Дн 26 20 3 3 79:25 +54 63
3. Днепр Дп 26 16 5 5 53:22 +31 53
4. Заря 26 14 6 6 51:26 +25 48
5. Ворскла 26 11 9 6 35:26 +9 42
6. Александрия 26 10 8 8 30:29 +1 38
7. Сталь 26 7 8 11 25:31 -6 29
8. Карпаты 25 7 6 12 26:37 -11 27
9. Волынь * 26 10 8 8 36:36 0 26
10. Металлист 26 5 9 12 22:46 -24 24
11. Олимпик Дн 25 5 7 13 22:35 -13 22
12. Черноморец Од 26 4 10 12 23:39 -16 22
13. Говерла 26 3 7 16 16:45 -29 16
14. Металлург З 24 0 3 21 7:74 -67 3
* - Волынь: снято 12
Волынь: снято 6
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