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Судьи
Главный судья:
Евгений Арановский (Киев)

Днепр - Черноморец

26.07.2015, Воскресенье, 19:30 мск Днепропетровск, стадион Днепр-Арена Украина. Премьер-Лига, 2 тур Днепр - Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
22 тур
3 мая, воскресенье 19:30 Черноморец 0:3 Днепр
9 тур
19 октября, воскресенье 20:30 Днепр 2:1 Черноморец
Украина. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, среда 20:30 Днепр 1:0 Черноморец
Украина. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
первый матч		 1 апреля, среда 19:00 Черноморец 0:4 Днепр
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
20 апреля, воскресенье 20:30 Черноморец 1:0 Днепр
11 тур
28 сентября, суббота 20:30 Днепр 2:0 Черноморец
Украина. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
30 октября, среда 21:45 Черноморец Днепр
Украина. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
8 мая, среда 21:30 Черноморец 2:1 Днепр
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
12 апреля, пятница 20:15 Черноморец 1:2 Днепр
9 тур
15 сентября, суббота 18:30 Днепр 1:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
20 тур
10 декабря, суббота 19:30 Днепр 1:0 Черноморец
5 тур
6 августа, суббота 22:00 Черноморец 1:1 Днепр
Чемпионат Украины (2009/2010)
21 тур
20 марта, суббота 16:00 Днепр 3:1 Черноморец
6 тур
29 августа, суббота 18:00 Черноморец 0:1 Днепр
Чемпионат Украины (2008/2009)
27 тур
9 мая, суббота 19:00 Днепр 4:1 Черноморец
12 тур
25 октября, суббота 19:00 Черноморец 1:1 Днепр
Чемпионат Украины (2007/2008)
27 тур
25 апреля, пятница 20:00 Днепр 1:0 Черноморец
12 тур
7 октября, воскресенье 20:00 Черноморец 1:2 Днепр
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 26 23 1 2 57:11 +46 70
2. Шахтер Дн 26 20 3 3 79:25 +54 63
3. Днепр Дп 26 16 5 5 53:22 +31 53
4. Заря 26 14 6 6 51:26 +25 48
5. Ворскла 26 11 9 6 35:26 +9 42
6. Александрия 26 10 8 8 30:29 +1 38
7. Сталь 26 7 8 11 25:31 -6 29
8. Карпаты 25 7 6 12 26:37 -11 27
9. Волынь * 26 10 8 8 36:36 0 26
10. Металлист 26 5 9 12 22:46 -24 24
11. Олимпик Дн 25 5 7 13 22:35 -13 22
12. Черноморец Од 26 4 10 12 23:39 -16 22
13. Говерла 26 3 7 16 16:45 -29 16
14. Металлург З 24 0 3 21 7:74 -67 3
* - Волынь: снято 12
Волынь: снято 6
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