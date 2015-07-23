Волынь - Шахтер

|22 тур
|4 мая, понедельник
|19:00
|Волынь
|0:0
|Шахтер
|9 тур
|17 октября, пятница
|20:00
|Шахтер
|6:2
|Волынь
|19 тур
|1 марта, пятница
|21:00
|Шахтер
|4:1
|Волынь
|4 тур
|6 августа, понедельник
|20:00
|Волынь
|0:4
|Шахтер
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо К
|26
|23
|1
|2
|57:11
|+46
|70
|2.
|Шахтер Дн
|26
|20
|3
|3
|79:25
|+54
|63
|3.
|Днепр Дп
|26
|16
|5
|5
|53:22
|+31
|53
|4.
|Заря
|26
|14
|6
|6
|51:26
|+25
|48
|5.
|Ворскла
|26
|11
|9
|6
|35:26
|+9
|42
|6.
|Александрия
|26
|10
|8
|8
|30:29
|+1
|38
|7.
|Сталь
|26
|7
|8
|11
|25:31
|-6
|29
|8.
|Карпаты
|25
|7
|6
|12
|26:37
|-11
|27
|9.
|Волынь *
|26
|10
|8
|8
|36:36
|0
|26
|10.
|Металлист
|26
|5
|9
|12
|22:46
|-24
|24
|11.
|Олимпик Дн
|25
|5
|7
|13
|22:35
|-13
|22
|12.
|Черноморец Од
|26
|4
|10
|12
|23:39
|-16
|22
|13.
|Говерла
|26
|3
|7
|16
|16:45
|-29
|16
|14.
|Металлург З
|24
|0
|3
|21
|7:74
|-67
|3
|* - Волынь: снято 12
Волынь: снято 6
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