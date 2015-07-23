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Судьи
Главный судья:
Юрий Вакс (Симферополь)

Волынь - Шахтер

23.07.2015, Четверг, 19:00 мск Луцк, стадион Авангард Украина. Премьер-Лига, 2 тур Волынь - Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
22 тур
4 мая, понедельник 19:00 Волынь 0:0 Шахтер
9 тур
17 октября, пятница 20:00 Шахтер 6:2 Волынь
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
18 мая, воскресенье 15:00 Шахтер 2:0 Волынь
15 тур
1 ноября, пятница 21:00 Волынь 2:0 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
1 марта, пятница 21:00 Шахтер 4:1 Волынь
4 тур
6 августа, понедельник 20:00 Волынь 0:4 Шахтер
Украина. Датагруп Кубок (2011/2012)
1/2 финала
27 апреля, пятница 20:00 Волынь 3:4 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
24 тур
23 марта, пятница 21:00 Волынь 1:2 Шахтер
9 тур
9 сентября, пятница 20:00 Шахтер 5:1 Волынь
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
22 тур
20 марта, воскресенье 17:00 Шахтер 4:0 Волынь
7 тур
21 августа, суббота 20:00 Волынь 0:1 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 26 23 1 2 57:11 +46 70
2. Шахтер Дн 26 20 3 3 79:25 +54 63
3. Днепр Дп 26 16 5 5 53:22 +31 53
4. Заря 26 14 6 6 51:26 +25 48
5. Ворскла 26 11 9 6 35:26 +9 42
6. Александрия 26 10 8 8 30:29 +1 38
7. Сталь 26 7 8 11 25:31 -6 29
8. Карпаты 25 7 6 12 26:37 -11 27
9. Волынь * 26 10 8 8 36:36 0 26
10. Металлист 26 5 9 12 22:46 -24 24
11. Олимпик Дн 25 5 7 13 22:35 -13 22
12. Черноморец Од 26 4 10 12 23:39 -16 22
13. Говерла 26 3 7 16 16:45 -29 16
14. Металлург З 24 0 3 21 7:74 -67 3
* - Волынь: снято 12
Волынь: снято 6
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