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Судьи
Главный судья:
Сандро Рикки (Посус-ди-Калдас)

Чили - Уругвай

25.06.2015, Четверг, 02:30 мск Сантьяго, стадион Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос Кубок Америки, 1/4 финала Чили - Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные 2014

19 ноября, среда 03:00 Чили 1:2 Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
12 тур
27 марта, среда 03:30 Чили 2:0 Уругвай
3 тур
12 ноября, суббота 02:00 Уругвай 4:0 Чили
Кубок Америки 2011, группа C
2 тур
9 июля, суббота 02:15 Уругвай 1:1 Чили
Товарищеские матчи. Сборные 2010

18 ноября, четверг 02:00 Чили 2:0 Уругвай
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чили 3 2 1 0 10:3 +7 7
2. Боливия 3 1 1 1 3:7 -4 4
3. Эквадор 3 1 0 2 4:6 -2 3
4. Мексика 3 0 2 1 4:5 -1 2
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