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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Ренн
Сент-Этьен - Ренн: обзор матча 06 декабря 2015
Сент-Этьен
06.12.2015, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
78'
В. Эйссерик (П)
40'
П. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Ренн
86'
Желтая карточка
Я. Силла
84'
Замена
Я. Силла
️️️️
Х. Кинтеро
80'
Желтая карточка
С. Арман
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Эйссерик
78'
Желтая карточка
Ф. Лемуан
75'
Замена
Б. Корнье
️️️️
К. Монне-Паке
74'
70'
Замена
У. Дембеле
️️️️
П. Энрике
Желтая карточка
Н. Мопе
69'
Замена
В. Эйссерик
️️️️
Р. Коад
66'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Н. Ру
61'
59'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Л. Бааль
42'
Желтая карточка
П. Энрике
40'
ГОЛ! 0:1!
П. Энрике
Пас отдал
Д. Сио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
24
Рено Коад
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Ренн
16
Оливье Сорен
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
17
Николя Жанвье
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
4-3-3
16
Руффье
24
Малку
26
Баял Салл
24
Перрен
39
Полома
24
Коад
18
Лемуан
17
Пажо
26
Ру
22
Монне-Паке
17
Амума
3-2-3-2
56
Костиль
12
М'Бенге
3
Мендеш
22
Арман
29
Данзе
24
Бааль
21
Андре
6
Фернандес
11
Кинтеро
7
Энрике
13
Сио
24
Коад
9
Эйссерик
9
Эйссерик
24
Коад
22
Монне-Паке
10
Корнье
10
Корнье
22
Монне-Паке
26
Ру
11
Мопе
11
Мопе
26
Ру
11
Кинтеро
5
Силла
5
Силла
11
Кинтеро
24
Бааль
13
Бога
13
Бога
24
Бааль
7
Энрике
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Энрике
Остались в запасе
Сент-Этьен
Ренн
40
Жесси Мулен
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
16
Оливье Сорен
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
Остались в запасе
16
Оливье Сорен
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Сент-Этьен - Ренн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Николя Ренвиль
(Ним)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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