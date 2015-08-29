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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Лион
Кан - Лион: обзор матча 29 августа 2015
Кан
29.08.2015, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 4
Завершен
Лион
18'
Н. Фекир
44'
Н. Фекир
57'
Н. Фекир
87'
К. Бове
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Лион
87'
ГОЛ! 0:4!
К. Бове
Пас отдал
Н. Фекир
81'
Замена
М. Корне
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
Н. Соб
️️️️
Ж. Фере
77'
Красная карточка
Д. Да Силва
73'
73'
Замена
К. Жалле
️️️️
Рафаэл
70'
Замена
А. Мвуэмба
️️️️
К. Толиссо
Желтая карточка
Ч. Алхадур
67'
Замена
Э. Базиль
️️️️
Д. Луи
63'
57'
ГОЛ! 0:3!
Н. Фекир
Пас отдал
М. Вальбуэна
44'
ГОЛ! 0:2!
Н. Фекир
Пас отдал
К. Толиссо
18'
ГОЛ! 0:1!
Н. Фекир
Пас отдал
К. Толиссо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
14
Джефф Луи
ОП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Набиль Фекир
АП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Юбер Фурнье
Кан
30
Поль Реле
ВР
3
Флориан Ле Йонкур
ЦЗ
2
Николя Соб
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
7
Ленни Нангис
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Стид Мальбранк
ПП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
15
Альдо Калулу
ЦФ
4-1-4-1
1
Веркутр
44
Алхадур
13
Бен Юссеф
3
Да Силва
8
Аппиа
14
Луи
22
Делаплас
25
Фере
11
Бесса
18
Адеоти
9
Делор
4-1-2-2-1
1
Лопеш
2
Рафаэл
21
Морель
2
Янга-Мбива
14
Умтити
25
Гоналон
8
Толиссо
4
Ферри
28
Вальбуэна
10
Фекир
12
Бове
25
Фере
2
Соб
2
Соб
25
Фере
14
Луи
20
Базиль
20
Базиль
14
Луи
28
Вальбуэна
70
Корне
70
Корне
28
Вальбуэна
2
Рафаэл
13
Жалле
13
Жалле
2
Рафаэл
8
Толиссо
7
Мвуэмба
7
Мвуэмба
8
Толиссо
Остались в запасе
Кан
Лион
30
Поль Реле
ВР
3
Флориан Ле Йонкур
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
7
Ленни Нангис
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
16
Матье Горжелен
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Юбер Фурнье
Остались в запасе
30
Поль Реле
ВР
3
Флориан Ле Йонкур
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
7
Ленни Нангис
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Юбер Фурнье
Статистика матча Кан - Лион
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Николя Ренвиль
(Ним)
Помощники судьи:
Лоран Стьенн
Хишам Закрани
Резервный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Мишель д'Орнано
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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