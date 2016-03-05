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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Лестер
Уотфорд - Лестер: обзор матча 05 марта 2016
Уотфорд
05.03.2016, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Лестер
56'
Р. Марез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Лестер
90'
+2
Желтая карточка
У. Морган
Замена
О. Уларе
️️️️
Э. Капу
88'
85'
Замена
Д. Амарти
️️️️
Р. Марез
Замена
И. Анья
️️️️
А. Ньом
82'
74'
Желтая карточка
К. Фукс
Замена
А. Абди
️️️️
М. Суарес
65'
Желтая карточка
Н. Аке
58'
56'
ГОЛ! 0:1!
Р. Марез
45'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
С. Оказаки
45'
Замена
Э. Кинг
️️️️
М. Олбрайтон
Желтая карточка
Н. Амрабат
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
22
Альмен Абди
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
58
Обби Уларе
ЦФ
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
3-3-1-3
1
Гомес
4
Суарес
15
Аке
4
Предль
25
Холебас
6
Капу
12
Ньом
26
Уотсон
39
Амрабат
14
Дини
9
Игало
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
2
Симпсон
5
Морган
6
Хут
28
Фукс
91
Канте
11
Олбрайтон
4
Дринкуотер
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
4
Суарес
22
Абди
22
Абди
4
Суарес
12
Ньом
21
Анья
21
Анья
12
Ньом
6
Капу
58
Уларе
58
Уларе
6
Капу
26
Марез
12
Амарти
12
Амарти
26
Марез
30
Оказаки
27
Шлупп
27
Шлупп
30
Оказаки
11
Олбрайтон
10
Кинг
10
Кинг
11
Олбрайтон
Остались в запасе
Уотфорд
Лестер
25
Костел Пантилимон
ВР
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
10
Демарай Грей
ЛВ
32
Марк Шварцер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
32
Марк Шварцер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Уотфорд - Лестер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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