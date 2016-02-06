Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Уотфорд
Тоттенхэм - Уотфорд: обзор матча 06 февраля 2016
Тоттенхэм
06.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Уотфорд
65'
К. Триппьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Уотфорд
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
К. Эриксен
90'
+2
Замена
Х. Сон
️️️️
Э. Ламела
72'
ГОЛ! 1:0!
К. Триппьер
Пас отдал
Д. Алли
65'
Замена
Д. Алли
️️️️
Н. Шадли
61'
60'
Желтая карточка
Э. Капу
54'
Замена
С. Предль
️️️️
М. Бритос
45'
Замена
Т. Дини
️️️️
А. Абди
45'
Замена
В. Бехрами
️️️️
М. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Райан Мэйсон
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
8
Деле Алли
АП
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
6
Виммер
15
Дайер
4
Дэвис
2
Триппьер
89
Шадли
8
Дембеле
24
Эриксен
9
Ламела
9
Кейн
3-3-3-1
1
Гомес
15
Аке
20
Кэткарт
3
Бритос
12
Ньом
6
Капу
4
Суарес
26
Уотсон
22
Абди
14
Хурадо
9
Игало
24
Эриксен
14
Кэрролл
14
Кэрролл
24
Эриксен
89
Шадли
8
Алли
8
Алли
89
Шадли
9
Ламела
7
Сон
7
Сон
9
Ламела
3
Бритос
4
Предль
4
Предль
3
Бритос
4
Суарес
85
Бехрами
85
Бехрами
4
Суарес
22
Абди
14
Дини
14
Дини
22
Абди
Остались в запасе
Тоттенхэм
Уотфорд
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
25
Костел Пантилимон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
21
Икечи Анья
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
21
Икечи Анья
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Тоттенхэм - Уотфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD (В повторе, 19:55)
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Уотфорд
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
15 ноября
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
15 ноября
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+