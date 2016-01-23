Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Астон Вилла
Вест Бромвич - Астон Вилла: обзор матча 23 января 2016
Вест Бромвич
23.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Астон Вилла
80'
Замена
Ж. Верету
️️️️
Р. Жестеде
Замена
К. МакМанаман
️️️️
С. Сессеньон
74'
64'
Замена
Р. Жестеде
️️️️
Л. Козак
Замена
В. Аничебе
️️️️
Х. Саломон Рондон
64'
Замена
С. Бераино
️️️️
К. Гарднер
64'
42'
Желтая карточка
М. Ричардс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Джордан Лайден
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
4-5-1
12
Фостер
15
Доусон
35
Эванс
36
Маколи
13
Ольссон
22
Якоб
8
Гарднер
24
Флетчер
29
Сессеньон
16
МакКлин
23
Рондон
4-2-2-2
31
Банн
4
Ричардс
5
Окоре
15
Лескотт
26
Сиссоко
5
Гуйе
8
Вествуд
10
Бакуна
10
Хиль
10
Айю
18
Козак
29
Сессеньон
20
МакМанаман
20
МакМанаман
29
Сессеньон
23
Рондон
28
Аничебе
28
Аничебе
23
Рондон
8
Гарднер
38
Бераино
38
Бераино
8
Гарднер
Жестеде
17
Верету
17
Верету
Жестеде
18
Козак
39
Жестеде
39
Жестеде
18
Козак
Остались в запасе
Вест Бромвич
Астон Вилла
13
Боаз Майхилл
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
19
Джордан Лайден
ЦП
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Остались в запасе
19
Джордан Лайден
ЦП
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Вест Бромвич - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Астон Вилла
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
12:35
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
12:35
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+